Milan, derby con l’Inter per Tonali. Spunta Vlahovic per l’attacco (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sandro Tonali nei radar del Milan per la prossima stagione: derby di mercato con l’Inter per il centrocampista. In avanti, stuzzica la pista Vlahovic Se il Milan in campo è vivo e risorge da 0-2 a 4-2 contro la Juventus, sul mercato si muove in maniera silenziosa ma facendo un bel po’ di rumore. Il nome nuovo per il futuro rossonero è quello di Sandro Tonali. Il gioiellino del Brescia, classe 2000, designato come erede di Andrea Pirlo, è un importante obiettivo per la società di Via Aldo Rossi in vista della prossima stagione. Come riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Tonali è un obiettivo di Ralf Rangnick che lo vorrebbe nel suo centrocampo per quando sarà il nuovo manager del Milan. Ma c’è da fare i conti con una rivale importante: l’Inter di Beppe Marotta. Infatti, i nerazzurri sono quelli ... Leggi su zon

