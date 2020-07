Maurizio Costanzo sull’abbraccio della discordia : “Romina e Mara hanno fatto bene” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Maurizio Costanzo ha deciso di rompere il silenzio e commentare quello che è successo qualche settimana fa negli studi di Domenica In, ovvero il tanto famigerato abbraccio della discordia tra Romina Power e Mara Venier che ha creato non poche polemiche. Le norme imposte sul distanziamento social in queste settimane sono finite nel calderone della … L'articolo Maurizio Costanzo sull’abbraccio della discordia : “Romina e Mara hanno fatto bene” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Maurizio Costanzo dalla parte di Mara Venier. La conduttrice di Domenica In è finita nella bufera per aver abbracciato Romina Power in barba alle norme anti-Covid. Un gesto che ha mandato su tutte le ...L’ultima puntata di Domenica In, la quarantaduesima per l’esattezza, si è chiusa con un lieto fine per Mara Venier in termini di ascolti ma anche con accese polemiche. Un finale all’insegna delle crit ...