Live Genoa-Napoli 1-1 ?Goldaniga pareggia di testa (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Coppa Italia già in bacheca e tre vittorie in quattro partite di campionato: il bilancio di Gattuso nel post lockdown è eccellente, ora il suo Napoli punta a mantenere il quinto... Leggi su ilmattino

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte a Marassi! Continuiamo la corsa, ragazzi! #FinoAllaFine!! Live Match su… - juventusfc : Il LIVE MATCH di #GenoaJuve è su - calciomercatoit : ??? #GenoaNapoli 1-1 49' - PAREGGIO GENOA! Mertens regala un corner ai rossoblù e Goldaniga svetta sulla battuta di Schone. #SerieA LIVE - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa - Napoli, il secondo tempo della sfida genovese (live) - charliemchouse : Genoa - Napoli, il secondo tempo della sfida genovese (live) -

Ultime Notizie dalla rete : Live Genoa

Entriamo nel vivo della 31^ giornata del primo campionato italiano: dopo i gustosi anticipi occorsi solo ieri sera, ecco che sarà oggi, mercoledi 8 luglio la giornata clou per i risultati della Serie ...Gli azzurri sono di nuovo in campo a Marassi, contro un Genoa pericolante e in crisi di gioco, salvato a Udine da una rimonta in extremis. A porte chiuse, il fattore campo è quasi azzerato e il ...