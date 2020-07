L'album del giorno: David Bowie, Heroes (Di mercoledì 8 luglio 2020) Secondo David Bowie "gli anni Settanta furono l'inizio del ventunesimo secolo", ed è difficile dargli torto, a giudicare da un album che suona ancora incredibilmente moderno e innovativo come Heroes, capolavoro della trilogia berlinese pubblicato il 14 ottobre 1977 e da molti considerato uno dei migliori dischi della sua articolata discografia. Un periodo, la fine degli anni Settanta, dominato da un lato dall'energica levità della disco music, dall'altro dal furore iconoclasta del punk, mentre Heroes è un album meravigliosamente fuori tempo e, proprio per questo, ancora oggi attualissimo. L'ex Ziggy Stardust, dopo gli anni bui del soggiorno a Los Angeles, si era trasferito con l'amico Iggy Pop a Berlino, allora capitale europea della droga e della decadenza, in un modesto appartamento al 155 di Hauptstrasse: forse non il massimo per disintossicarsi dalla dipendenza ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : album del L'album del giorno: David Bowie, Heroes Panorama Mr.Fini di Guè Pequeno… Sarebbe stato un album straordinario se…

È uscito Mr.Fini, il nuovo ed attesissimo album di Guè Pequeno. Rimandata l’uscita causa lockdown, l’attesa per il nuovo album di Guè Pequeno è salita alle stelle. Cosa ci avrà preparato il buon Cosim ...

Ennio Morricone è indimenticabile anche per il rap

Un'altra pagina del Novecento si chiude senza far rumore. L'unica cosa adatta a far seguito al decesso di Ennio Morricone è in effetti il silenzio oppure, al contrario, l'eccesso di suoni che hanno ar ...

