Ladri inesperti: provano a rubare auto ma falliscono e picchiano i proprietari (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCasoria (Na) – provano a rubare un’automobile ma il furto non va a buon fine. Non contenti tornano dai proprietari e li aggrediscono. Arrestati in 4 a Casoria, nel Napoletano. I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casoria a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord connesse ad un tentativo di rapina, hanno dato esecuzione nella giornata di oggi ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro soggetti accusati a vario titolo di tentata rapina in concorso, porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, lesioni personali e minaccia. L’attività è stata avviata lo scorso 5 giugno, unitamente a personale della Stazione Carabinieri di Casoria a seguito della denuncia sporta da due fratelli del luogo ed ha ... Leggi su anteprima24

