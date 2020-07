La transfobia di J.K. Rowling è ormai fuori controllo e anche Margaret Atwood ribatte con la scienza (Di mercoledì 8 luglio 2020) I deliri transfobici di J.K. Rowling sono ormai fuori controllo. Nell'ultimo capitolo di una storia autobiografica idealmente intitolata Come distruggere un mito, la scrittrice è arrivata a paragonare le terapie ormonali e la chirurgia per i giovani trans a una nuova forma di terapia di conversione. Il problema, in base alle convinzioni apertamente antiscientifiche esposte su Twitter, sarebbe la pigrizia dei professionisti della medicina che spingono i giovani a un percorso di medicalizzazione lungo una vita e che comporta la perdita della fertilità e/o delle funzioni sessuali. https://twitter.com/jk Rowling/status/1279755764819791872 Come Dani Di Placido fa notare in un approfondimento su Forbes, sarebbe semplice considerare ragionevole la forbita bigotteria di J.K. Rowling, e per questo è così importante far sì che scienziati e attivisti trans ... Leggi su optimagazine

darkpand : RT @PornoNoblogs: Ami Harry Potter ma la transfobia di JK Rowling ti disgusta? Una donazione al Movimento Identità Trans è un modo efficac… - Il_Vitruviano : Ieri si parlava della Rowling. - MenteLesbica : RT @PornoNoblogs: Ami Harry Potter ma la transfobia di JK Rowling ti disgusta? Una donazione al Movimento Identità Trans è un modo efficac… - infoitcultura : JK Rowling rompe il silenzio e torna sulle accuse di transfobia - Il_Vitruviano : @Aramcheck76 @umanistranieri Che lei viene accusata di transfobia ovvero l'esatto opposto di chi difende i diritti… -