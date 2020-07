Juve rimontata dal Milan: piccolo incidente di percorso o blackout preoccupante? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sembrava una gara chiusa. Non sono stati 60 minuti di "livello mondiale" per citare Maurizio Sarri ma la Juve aveva disputato un'ottima gara a San Siro, andando in vantaggio per 2-0 contro il Milan e mettendo una seria ipoteca sulla sfida con i rossoneri e anche sul campionato (in quel momento sarebbe stato +10 sulla Lazio). Cosa sia successo è difficile spiegare e se sia stato solo un blackout isolato lo sapremo solo nelle prossime partite. Una cosa è certa: quando la Juve stacca la spina... Leggi su 90min

