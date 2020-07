Incidente subacqueo: muore a 32 anni Alex Pullin, campione del mondo di Snowbord (Di mercoledì 8 luglio 2020) Morto a 32 anni Alex Pullin, campione del mondo di Snowbord È morto a 32 anni in un tragico Incidente Alex Pullin, australiano e già campione del mondo di Snowboard. L’atleta è deceduto mentre stava svolgendo pesca subacquea in apnea nei pressi di Palm Beach sulla Gold Coast nel Queensland. A dare la notizia sono stati i media australiani, che parlano di una sincope da apnea prolungata. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma non c’è stato nulla da fare. “Abbiamo ricevuto una chiamata d’emergenza da alcuni bagnini, i quali ci hanno detto che stavano tentando di rianimare un uomo trovato privo di sensi sul fondo dell’oceano da un altro sub. Nonostante si sia cercato di rianimarlo per 45 minuti, non è stato possibile salvargli la vita”, ha spiegato Justin Payne, responsabile del soccorso paramedico di ... Leggi su tpi

