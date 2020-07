Il retroscena: Rangnick ha già parlato con Szoboszlai. Per lui è una priorità. Ora… (Di giovedì 9 luglio 2020) Smentiranno, negheranno, diranno che è una boutade. Ma per Rangnick, promesso sposo del Milan, Dominik Szoboszlai è assolutamente una priorità. Al punto che ci sono stati dialoghi fitti (che smentiranno, appunto): il manager gli ha chiesto di pazientare e gli ha confermato che il suo nome è in cima alla lista. C’è una clausola da 25 milioni da pagare, ci sarà una corsa all’ingaggio che può diventare un’asta, ma il Milan lo ritiene un passaggio di fondamentale importanza. Gli agenti hanno interesse a coinvolgere più squadre, parlando di incontri imminenti, che poi chiaramente non si verificheranno. Stiamo parlando di un ragazzo di straordinario talento, destinato a crescere sempre più: una svolta che il Milan cercherà di concretizzare. Foto: ... Leggi su alfredopedulla

Dominik Szoboszlai è uno dei nomi accostati al Napoli nelle ultime ore, anche se per il centrocampista ungherese sembra essere molto forte l'interesse del Milan, anche perchè il prossimo tecnico dei r ...

L’allenatore rossonero ha rilanciato i rossoneri verso l’Europa, ma non è bastato E intanto Sarri potrebbe staccare proprio a San Siro il via libera per lo scudetto milano Non è bastato a Stefano Piol ...

Dominik Szoboszlai è uno dei nomi accostati al Napoli nelle ultime ore, anche se per il centrocampista ungherese sembra essere molto forte l'interesse del Milan, anche perchè il prossimo tecnico dei r ...L’allenatore rossonero ha rilanciato i rossoneri verso l’Europa, ma non è bastato E intanto Sarri potrebbe staccare proprio a San Siro il via libera per lo scudetto milano Non è bastato a Stefano Piol ...