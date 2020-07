Il centrodestra incontrerà Conte la prossima settimana (Di mercoledì 8 luglio 2020) La conferma è arrivata. Il centrodestra unito ha accettato l'invito del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad un confronto, ma tutto sarà rimandato alla prossima settimana. Nelle ultime ore si era vociferata la possibilità di un incontro a Palazzo Chigi già per la giornata di domani, giovedì 9 luglio, ma fonti di centrodestra hanno smentito tutto e confermato che l'incontro si terrà la prossima settimana:Il centrodestra è pronto a incontrare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte settimana prossima. L’ipotesi di organizzare il confronto già domani non è percorribile per il poco preavviso, per impegni già assunti ... Leggi su blogo

