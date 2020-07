Gli insulti omofobi di Bolsonaro per apostrofare chi utilizza le mascherine (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’accusa a Bolsonaro arriva da un importante quotidiano in lingua portoghese pubblicato a San Paolo del Brasile – Folha de São Paulo – ed è stato riportato anche dal The Guardian. All’indomani della conferma della positività di Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, al coronavirus arriva anche l’accusa per il leader di estrema destra. Bolsonaro avrebbe utilizzato epiteti omofobi per fare riferimento a quelli che – tra i membri del suo staff – sceglievano di utilizzare le mascherine. Il quotidiano si San Paolo riporta anche le parole esatte utilizzate dal leader brasiliano: «coisa de viado» in portoghese, letteralmente tradotto in «cosa da frocio». ... Leggi su giornalettismo

troisi_licia : Continuo a notare una certa confusione tra le legittime opinioni e gli insulti fatti e finiti, per di più espressi… - matteosalvinimi : ? Rifiuti, ospedali chiusi, immigrazione senza regole: #DeLuca chiacchiera, ma è lontanissimo, nella classifica… - matteosalvinimi : Testimonianze di vita vera, non insulti. La miglior risposta ai violenti figli di papà dei centri sociali la danno… - sonia85979298 : @ChiodiDonatella Fate i buonisti ma acconsentite che gli italiani non abbiano un soldo, che si possano mangiare i g… - _s4rcasm0_ : RT @animamortaa: è fantastico essere bisessuali, come non amare gli insulti che mi sono beccata per questo? volete mettere la gioia di non… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli insulti Maestra violenta a Mattinata, gli insulti: "Pazzi, maiali. Vi fulmino". Bimbi anche trascinati sul pavimento, donna a processo l'Immediato Quarto figlio? Michelle Hunziker svela i suoi piani

Michelle Hunziker si racconta. A “Il Corriere della Sera” parla della propria vita personale: la famiglia, un quarto figlio, il suo amore. Michelle non ha mai nascosto il desiderio di allargare la fam ...

barbara alberti foto di bacco

La sua cifra è la prodigalità. Libri: ne ha scritti 36, fra romanzi e racconti. Sceneggiature: 26. Programmi televisivi: 7. E poi collaborazioni giornalistiche, ruoli da attrice in film, conduzioni ra ...

Michelle Hunziker si racconta. A “Il Corriere della Sera” parla della propria vita personale: la famiglia, un quarto figlio, il suo amore. Michelle non ha mai nascosto il desiderio di allargare la fam ...La sua cifra è la prodigalità. Libri: ne ha scritti 36, fra romanzi e racconti. Sceneggiature: 26. Programmi televisivi: 7. E poi collaborazioni giornalistiche, ruoli da attrice in film, conduzioni ra ...