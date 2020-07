Genoa-Napoli, tornano Hysaj e Maksimovic, Mertens dà il cambio a Milik (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gattuso ha avvertito la squadra: a Genova si aspetta una battaglia. Lo scrive Repubblica Napoli. “Ringhio si aspetta una battaglia a Marassi e ha messo alla vigilia sull’avviso i suoi giocatori, specialmente quelli che finora hanno convinto meno o hanno avuto meno occasioni per mettersi in mostra. Con il turn over imposto dal ciclo di ferro, che prevede tre gare alla settimana fino all’inizio di agosto, tutti avranno la possibilità di mettersi evidenza e dovranno essere pronti a sfruttarla: per dimostrare d’essere funzionali al progetto subito e per il futuro”. Gli osservati speciali, stasera, saranno tre: Lobotka, Elmas e Politano, tutti e tre titolari al posto di Demme, Zielinski e Callejòn. Saranno sei le novità nella formazione. In difesa tornano Hysaj, che darà la possibilità a Di Lorenzo di riposare, e Maksimovic, ... Leggi su ilnapolista

