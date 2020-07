Genoa-Napoli 1-2, Nicola: “Sono soddisfatto della prestazione” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Sono assolutamente soddisfazione della prestazione dei ragazzi, non mi sono divertito per la sconfitta, ma oggi c’è una consapevolezza diversa. Si è visto un Genoa aggressivo con una prestazione importante. Classifica? Essere due punti avanti o indietro adesso conta relativamente, conta essere davanti all’ultimo“. Queste le parole del tecnico del Genoa Davide Nicola dopo il ko dei liguri contro il Napoli nella trentunesima giornata di Serie A. “Ci manca la continuità di prestazione – ha ammesso Nicola a Sky Sport – Noi vogliamo fare questo tipo di calcio, siamo questi. Gli allenamenti non sono moltissimi, ma le partite ci aiutano a giocare come vogliamo. Stasera credo si sia vista una reazione contro una squadra molto ... Leggi su sportface

