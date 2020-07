Fornitura taser: società tedesca contesta Dipartimento Pubblica sicurezza per esclusione gara (Di mercoledì 8 luglio 2020) L'esclusione di Axon Public Safety Germany dalla gara per la Fornitura di armi ad impulsi elettrici occorrenti per le esigenze aggregate della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i cosiddetti taser Leggi su firenzepost

