Fiorentina, finalmente il debutto di Kouamé: torna in campo 8 mesi dopo l’infortunio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il momento tanto atteso dai tifosi della Fiorentina e da Christian Kouame è finalmente arrivato: infatti, al 75′ della sfida contro il Cagliari, Beppe Iachini ha deciso di mandare in campo l’ex-attaccante del Genoa. Per Kouame si tratta dell’esordio in maglia viola e del ritorno in campo dopo l’infortunio al legamento crociato dello scorso 3 novembre. Foto: sito ufficiale ACF Fiorentina L'articolo Fiorentina, finalmente il debutto di Kouamé: torna in campo 8 mesi dopo l’infortunio proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Termina senza reti la sfida di metà classifica tra Fiorentina e Cagliari. È di 0-0 il finale del Franchi, al termine di un match non troppo emozionante e molto equilibrato. Un punto che serve più ai v ...

Serie A - Fiorentina-Cagliari

Due delle squadre più in difficoltà dalla ripresa del campionato post lockdown si affrontano in un afoso pomeriggio toscano. Da una parte i padroni di casa, la Fiorentina di Iachini, irriconoscibile n ...

