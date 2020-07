Energia, Europa e SNAM accelerano sull’idrogeno (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – L’idrogeno “non è più fantascienza, ma una fonte energetica pulita pronta a entrare nella vita quotidiana dei cittadini europei”. Lo ha detto a La Repubblica l’Amministratore Delegato di SNAM Marco Alverà, che oggi prenderà parte al lancio della nuova Strategia europea per l’idrogeno elaborata dalla Commissione UE. SNAM avrà un ruolo centrale nell’Alleanza per l’idrogeno, la partnership che metterà insieme UE e privati per accelerare lo sbarco sul mercato dell’H2, ritenuto indispensabile per raggiungere gli obiettivi del Green deal europeo. “Le infrastrutture italiane si stanno preparando. Ad esempio noi di SNAM al momento – afferma – siamo stati in grado di trasportare il 10% di idrogeno insieme al metano a Contursi (in provincia di Salerno, ndr). Stiamo ... Leggi su quifinanza

M5S_Europa : Gli edifici in #Europa producono il 36% del totale di emissioni di #CO2 in #UE e consumano il 40% dell'#energia. R… - ivanscalfarotto : Io credo fortemente nella politica e credo che la buona politica possa dare una nuova energia alla Puglia. Ci vedia… - ViessmannItalia : #Eurostat ha pubblicato i dati sui prezzi di #energiaelettrica e #gas pagati dalle famiglie europee nell’ultimo sem… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Nove Paesi del Nord Europa hanno chiesto all'#UE un quadro comunitario per superare gli ostacoli su progetti multinazio… - bars_barbara : RT @puglia_viva: ?? #IvanperlaPuglia “Io credo fortemente nella politica e credo che la buona politica possa dare una nuova energia alla #P… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia Europa Energia, Europa e SNAM accelerano sull'idrogeno Teleborsa Energia, Europa e SNAM accelerano sull'idrogeno

Lo ha detto a La Repubblica l'Amministratore Delegato di SNAM Marco Alverà, che oggi prenderà parte al lancio della nuova Strategia europea per l'idrogeno elaborata dalla Commissione UE. Snam avrà un ...

Marconi100 accelera la ricerca europea, in campo Cineca e Ibm

Il Cineca riconferma così la propria missione di supporto alla comunità nazionale ed europea nell’area del supercalcolo ... di determinare un significativo progresso nella produzione di energia da ...

Lo ha detto a La Repubblica l'Amministratore Delegato di SNAM Marco Alverà, che oggi prenderà parte al lancio della nuova Strategia europea per l'idrogeno elaborata dalla Commissione UE. Snam avrà un ...Il Cineca riconferma così la propria missione di supporto alla comunità nazionale ed europea nell’area del supercalcolo ... di determinare un significativo progresso nella produzione di energia da ...