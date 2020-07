Dramma a Prizzi, agricoltore si incastra nel trattore: amputato il piede (Di mercoledì 8 luglio 2020) Si è rischiata la tragedia a Prizzi dove un agricoltore è scivolato restando incastrato tre i cingoli del suo mezzo agricolo. A causa delle gravi ferite, le è stato amputato un piede una volta giunto all’ospedale Civico di Palermo in elisoccorso. Il malcapitato agricoltore ha 76 anni. L’incidente poteva costargli caro visto che è rimasto incastrato al trattore mentre lavorava nel suo fondo agricolo di Filaga. Al momento di scendere dal mezzo agricolo, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio e il piede gli sarebbe rimasto incastrato tra i cingoli. Sono stati subito chiamati i soccorsi e a bordo di un elicottero del 118, da Prizzi è stato trasportato ... Leggi su direttasicilia

