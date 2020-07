Coronavirus ultime notizie: focolai più grandi in autunno, parla l’esperto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus ultime notizie: focolai più grandi in autunno, parla l’esperto Coronavirus ultime notizie: i focolai estivi devono preoccupare? Il giusto, potrebbe essere la risposta più azzeccata, anche perché in autunno i focolai di Covid-19 potrebbero essere anche più grandi. È quanto ha detto a Il Messaggero l’epidemiologo Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di virologia e microbiologia dell’università-azienda ospedale di Padova, uno degli esperti protagonisti degli ultimi mesi che abbiamo sentito spesso parlare a proposito del virus e del suo sviluppo. Coronavirus ultime notizie: nuovi focolai in autunno? È tuttavia necessario sottolineare che i focolai che stanno riempiendo le pagine di cronaca dedicata al virus questa estate “sono normali” e già Crisanti, a inizio aprile, afferma di aver ... Leggi su termometropolitico

WASHINGTON - I casi accertati nel paese sono quasi tre milioni e nelle ultime ore è stato registrato un nuovo record: oltre 60mila casi in 24 ore. Ma il presidente Donald Trump vuole le scuole aperte: ...

Francia: Pil III trimestre previsto in crescita del 19%, nel 2020 in flessione del 9% (Insee)

dopo la forte contrazione nel primo semestre a causa dell'emergenza sanitaria del Covid-19. L'Insee, l'ufficio di statistica nazionale, stima un Pil in crescita del 19% nel periodo luglio-settembre ...

