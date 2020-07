Cast e personaggi di Come Sorelle su Canale5 con un omicidio e un cadavere da occultare: anticipazioni 8 e 15 luglio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Cast e personaggi di Come Sorelle sono pronti a conquistare il pubblico di Canale5 proprio Come da tre anni ormai le serie turche fanno nel pomeriggio estivo. Gli ascolti sono sempre al top per le dolci commedie romantiche in arrivo dalla Turchia, che sia la stessa cosa anche per il dramma che prenderà il via questa sera? I fan lo sperano visto che chi ha avuto modo di vedere la serie sa bene che Sevgili Geçmis, questo il titolo originale della serie, è interessante e coinvolgente. I nuovi promo di Come Sorelle hanno mostrato il legame tra le protagoniste e cosa è davvero successo il giorno in cui una di loro avrebbe dovuto sposarsi. Lei è İpek Gencer (Sevda Erginci) e l'uomo che ha distrutto la ... Leggi su optimagazine

