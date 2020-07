Calitri in lacrime per la morte del maresciallo, Di Maio: “Ho perso un caro amico” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCalitri (Av) – La comunità di Calitri è ancora sconvolta dal suicidio del maresciallo, Andrea Apicella. Un gesto premeditato e accompagnato da una lettera nella quale si legge: “Mi scuso con tutti, principalmente con mia moglie e i colleghi dell’Arma, e ringrazio tutti”. Il sindaco di Calitri, Michele Di Maio ha affidato ai social il suo saluto e ringraziamento al sottoufficiale: “Carissimo Andrea, sono affranto. Ho un nodo alla gola. Rappresenti una perdita enorme per l’intera comunità calitrana. Sei stato un uomo delle istituzioni che ha saputo farsi conoscere ed amare. Una persona umile, sempre disponibile. Ho avuto modo di ringraziarti pubblicamente, durante l’ultimo consiglio comunale, per l’ impegno profuso in questo periodo di emergenza da coronavirus. Alla moglie ed alla famiglia ... Leggi su anteprima24

I colleghi con le lacrime agli occhi hanno raccolto gli elementi necessari a chiudere l'inchiesta. Ieri a Calitri sono arrivati il comandante provinciale Massimo Cagnazzo e il generale di divisione, ...

