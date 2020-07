Calciomercato Inter – Da Emerson Palmieri fino alla suggestione Mandzukic, il punto sulle trattative nerazzurre (Di mercoledì 8 luglio 2020) Momento delicato in casa Inter, la sconfitta con il Bologna ha aperto qualche crepa nello spogliatoio nerazzurro, mandando su tutte le furie Antonio Conte. Il rigore sbagliato da Lautaro Martinez è stato solo l’ultima conferma di una tensione crescente, che i nerazzurri sperano di cancellare nel minor tempo possibile. Foto Getty / Steve BardensIntanto sul mercato Marotta e Ausilio si muovono, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Momento di stasi per quanto riguarda Emerson Palmieri, mentre si è riacceso l’Interesse per Giroud. Già avviati i contatti con gli agenti e con il Chelsea, che adesso vuole incassare dopo il rinnovo del francese. Per il reparto offensivo si è fatto avanti anche il nome di Mario Mandzukic, ma bisognerà capire se il croato vorrà tornare in Italia dopo ... Leggi su sportfair

Già, proprio l’Inter, bruciata al fotofinish nello scorso campionato, quando l’Atalanta arrivò appaiata ai nerazzurri milanesi in terza posizione dietro a Juve e Napoli a quota 69 punti, ma in ...

Calciomercato Inter, ‘formula’ Emerson Palmieri | Le ultime di InterLive

Intanto con il club londinese i nerazzurri potrebbero ancora una volta riaprire il capitolo Giroud, nei confronti del quale l'Inter non ha mai mostrato un affievolimento d'interesse. Nel frattempo è ...

