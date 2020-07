Btp Futura: terza giornata di collocamento (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – La terza giornata di collocamento del BTP Futura, il nuovo titolo di Stato lanciato dal Tesoro per sostenere la ripresa economica del Paese, si chiude con ordini per 33.626 pari ad un controvalore di 1.690.908.032 di euro. Leggi su quifinanza

