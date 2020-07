Bologna Sassuolo, i convocati di De Zerbi: fuori Romagna, Obiang e Djuricic (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro il Bologna Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro il Bologna al Dall’Ara. (out Romagna, Obiang e Djuricic per squalifica). Portieri: Consigli, Pegolo, Turati. Difensori: Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Magnani, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan. Centrocampisti: Bourabia, Ghion, Magnanelli, Locatelli, Traore. Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Haraslin, Manzari, Raspadori. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - MarcoBarzaghi : I 5 punti buttati con Sassuolo e Bologna sono da mangiarsi le mani ... lezione di vita - Gazzetta_it : #Inter, che #rimpianti: i punti #persi con #Sassuolo e #Bologna costano tantissimo - Luigi66621823 : RT @BullaInterista: Grazie Gagliardini and Candreva Boys, una squadra con giocatori da serie A senza le porcate con Sassuolo e Bologna stav… - Samuele__Franco : RT @MarcoBarzaghi: I 5 punti buttati con Sassuolo e Bologna sono da mangiarsi le mani ... lezione di vita -