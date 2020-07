“Belen stava giocando con l’iPad di Stefano quando sono cominciati ad arrivare i messaggi di Alessia Marcuzzi” (Di mercoledì 8 luglio 2020) E alla fine è arrivata una conferma allo scoop di Dagospia. Dal settimanale Oggi, per l’esattezza. Di che cosa stiamo parlando? Della notizia flash data dal sito di Roberto D’Agostino: la storia tra Belen e Stefano De Martino sarebbe finita per via della scoperta di un flirt tra lui e Alessia Marcuzzi. Scoperta fatta da chi? Da Belen. “Durante il lockdown Belen stava giocando con l’iPad di Stefano insieme al figlio. Nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi apple, piovevano in diretta i whatsapp che Alessia stava mandando a De Martino“. Questo quanto si legge. Insomma, la storia sembrerebbe avere più di una conferma. Il conduttore di Made in Sud si è subito affrettato a ... Leggi su ilfattoquotidiano

