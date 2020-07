Barbara Alberti, zuffa nello show della Volpe che fa da pompiere: querelle (Di mercoledì 8 luglio 2020) Barbara Alberti, ospite a Ogni Mattina (Tv8), è stata protagonista di una zuffa verbale con Caterina Collovati, sotto gli occhi di Jo Squillo (anch’essa ospite del programma) e la padrona di casa Adriana Volpe. A innescare la querelle il dibattito attorno a Diletta Leotta. La presentatrice di Dazn, di recente, ha documentato su Instagram il … L'articolo Barbara Alberti, zuffa nello show della Volpe che fa da pompiere: querelle proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

