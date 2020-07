Allarme ANCE, tempi biblici per realizzare opere pubbliche in Italia (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – Per realizzare un’opera pubblica sopra i 100 milioni di euro in Italia ci vogliono sedici anni. Per le più semplici opere di manutenzione servono quattro o cinque anni. A lanciare l’Allarme è l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) in occasione del convegno “Il coraggio di semplificare” nei giorni in cui è in discussione il Dl Semplificazioni. “Dieci anni di tentativi di semplificare il Paese naufragati nel nulla. Ora non possiamo perdere l’ennesima occasione. Il decreto semplificazioni contiene norme condivisibili come la revisione dell’abuso d’ufficio e del danno erariale per contrastare la burocrazia difensiva. Ma preoccupa fortemente la decisione di eliminare le gare invece di tagliare le procedure a monte. E’ lì che si annida il ritardo nel 70% dei casi”. A ... Leggi su quifinanza

Per le più semplici opere di manutenzione servono quattro o cinque anni. A lanciare l'allarme è l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) in occasione del convegno "Il coraggio di semplificare ...