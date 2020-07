Al via le registrazioni di X Factor 2020 con il debutto di Hell Raton ed Emma Marrone in giuria (Di mercoledì 8 luglio 2020) Partono ufficialmente le registrazioni di X Factor 2020. Al via la fase delle Auditions per la nuova edizione del talent show di casa Sky guidato ancora una volta da Alessandro Cattelan. In giuria qualche modifica, a partire dal ritorno di Mika. La superstar internazionale è stata molto apprezzata al tavolo dei giudici di X Factor Italia e, dopo qualche anno di pausa per dedicarsi ai progetti musicali, torna a sedere tra i 4 giurati, pronto a conoscere e selezionare nuovi talenti. Dal ritorno di Mika alle due nuove entrate al tavolo: Emma Marrone e Hell Raton. Lei, conosciuta per essere molto legata a Maria De Filippi dopo la partecipazione al talent show Amici, da concorrente; lui noto per aver fondato la Machete crew, è un punto di riferimento nella scena rap italiana e si è imposto sul mercato negli ultimi anni. Il quarto nome in giuria è una ... Leggi su optimagazine

IlContiAndrea : Al via a Cinecittà a #Roma le registrazioni di #XFactor2020, ammetto di essere parecchio incuriosito - IlContiAndrea : È iniziata con una festa l’avventura di #XFactor2020 con i nuovi giudici al completo (Emma, Mika, Hell Raton, Manue… - ahoy_boy98 : RT @LorenzoRossi91: 7 Luglio 2020, via Tiburtina 1361. Partite le registrazioni per Uomini e Donne VIP. - LorenzoRossi91 : 7 Luglio 2020, via Tiburtina 1361. Partite le registrazioni per Uomini e Donne VIP. - _Downey__ : Ma vorrei vedere loro portare avanti degli studi mentre si fanno tour mondiali, prove di canto, ballo, registrazion… -

Ultime Notizie dalla rete : via registrazioni Al via le registrazioni di X Factor 2020 con il debutto di Hell Raton ed Emma Marrone in giuria OptiMagazine Trend del gioco online in Italia ancora in crescita?

Nel corso degli ultimi mesi, il mondo del web è cresciuto in maniera esponenziale, anche per via dell’emergenza sanitaria che ha costretto ad un lungo lockdown. Ebbene, in questa occasione, per tante ...

XFactor 2020, Alessandro Cattelan e il selfie con i giudici: botta e risposta tra Cattelan e un fan

X Factor sta per tornare e il conduttore Alessandro Cattelan ha voluto realizzarsi un esilarante selfie con i nuovi giudici. Ma un fan… Conto alla rovescia per X Factor 2020, che sarà condotto ancora ...

Nel corso degli ultimi mesi, il mondo del web è cresciuto in maniera esponenziale, anche per via dell’emergenza sanitaria che ha costretto ad un lungo lockdown. Ebbene, in questa occasione, per tante ...X Factor sta per tornare e il conduttore Alessandro Cattelan ha voluto realizzarsi un esilarante selfie con i nuovi giudici. Ma un fan… Conto alla rovescia per X Factor 2020, che sarà condotto ancora ...