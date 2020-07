4+1 Consigli per coltivare il basilico in modo perfetto! (Di mercoledì 8 luglio 2020) coltivare il basilico in casa è una bella soddisfazione, sopratutto per gli amanti della buona cucina, così da aver sempre una portata di mano per ogni ricetta! Si tratta di un’erba aromatica usata per molte ricette, e non solo! Oltre a rendere speciali i vostri piatti, le sue foglie possono essere usate anche per realizzare un ottimo oleolito o un deodorante naturale! Ricco di proprietà benefica per l’organismo, previene le infezioni e l’influenza, è un rilassante, allevia i dolori muscolari e aiuta a combattere l’insonnia! Una pianta dalle diverse qualità che bisognerebbe avere sempre una disposizione! Vi basterà seguire questi semplici Consigli per ottenere uno sano e robusto arbusto sul vostro balcone! Curiosa? Iniziamo! coltivare il basilico in casa: il segreto per una pianta perfetta! Il basilico è una ... Leggi su pianetadonne.blog

GuerraDesigner : 4 consigli per chi si fa da solo la grafica per il proprio brand, ma non è un designer o un grafico: 1. Usate… - giuls21durin : Ok, dopo qualche ascolto ho fatto una mia personale top 5 (ho paura) 1) Il vento della vita 2) Schegge 3) Quello… - lepetitprice_93 : 1 P tra Sepe Consigli Pau Lopez 3 D tra Di Lorenzo Theo Walukiewicz Darmian Semprini 4 C tra Calhanoglu Veretout Yo… - StefanoZannini : 4 semplici consigli per usare al meglio l’iPhone - ijaack94 : 4 semplici consigli per usare al meglio l’iPhone ?@LaStampaTech? -