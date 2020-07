Vitulano, primo squillo promozione: firma Domenico Calabrese (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoA pochi giorni dall’ufficializzazione dell’acquisito diritto di giocare il prossimo anno il campionato di promozione, il Vitulano piazza il primo colpo di mercato. Il presidente Salvatore De Maria ha ufficializzato l’accordo con Domenico Calabrese, esterno mancino che non ha bisogno di presentazioni. Calabrese ha vinto il campionato di promozione due anni fa col San Tommaso dei fratelli Cucciniello con Gaetano Fasano in panca, dando il via ad una clamorosa scalata verso la quarta serie disputata durante l’ultima annata. L'articolo Vitulano, primo squillo promozione: firma Domenico Calabrese proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Vitulano primo Al via la rete WiFi4EU: ammessa la candidatura del Comune di Vitulano NTR24 Al via la rete WiFi4EU: ammessa la candidatura del Comune di Vitulano

Scrive l'ufficio comunicazione del comune di Vitulano: Al via la rete WiFi4EU di Vitulano ... ma principalmente grazie al nostro funzionario Pietro Cusano che non si è arreso al primo tentativo, oggi ...

Pantera tra Irpinia e Sannio, test Dna sui resti: «Forse è un cane»

Il misterioso animale che dal mese di aprile fino a tutto maggio è stato avvistato nei centri dell'hinterland e alla periferia della stessa città di Benevento non è una pantera. Lo ha stabilito un acc ...

