Traffico Roma del 07-07-2020 ore 15:30 (Di martedì 7 luglio 2020) Luceverde Roma Bentrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi Roma nord code sulla Flaminia da Saxa Rubra Grottarossa verso il centro tra poco proprio in centro di protesta in Piazza San Silvestro dalle 16 alle 19 possibile i disagi a Roma Sud lavori in corso sulla via del mare all’altezza di via di Malafede ci sono lunghe code da mezzo cammino verso Chiama anche da Casal Bernocchi verso Roma lavori in corso anche sulla via Ardeatina coda a partire da via di torricola Verso il raccordo è da via Delle cornacchiole verso il centro città restiamo a distanza sala ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del Traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 è tutto a ... Leggi su romadailynews

Camorra, arrestato il fratello della senatrice del PD Monica Cirinnà

Operazione anti Camorra a Roma contro il clan dei Senese, attivo da anni nella Capitale. Tra gli arrestati c’è anche il 54enne Claudio Cirinnà, fratello di Monica, senatrice del Partito Democratico, t ...

Arresti clan Senese, in carcere il fratello di Cirinnà del PD: “So poco della sua vita travagliata”

Claudio Cirinnà, 54 anni, è tra le 28 persone arrestate nell’operazione contro il clan Senese. Il fratello della parlamentare del Partito Democratico avrebbe partecipato a una delle operazioni economi ...

