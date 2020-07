Torno indietro e cambio vita: trama,cast, finale (Di martedì 7 luglio 2020) Martedì 7 luglio, alle 21.25, Rai 1 trasmette in prima serata il film Torno indietro e cambio vita. La pellicola di genere commedia, ha la durata di 90 minuti, ed è arrivata nelle sale il 18 giugno 2015. Il film narra le vicissitudini di Marco e Claudio, due amici storici, che si ritrovano improvvisamente catapultati nel 1990. Colgono l’occasione di essere tornati indietro nel tempo per tentare di cambiare il loro destino. Torno indietro e cambio vita – regia, protagonisti, dove è girato Il film è diretto da Carlo Vanzina. I protagonisti maschili sono Raoul Bova che interpreta Marco Damiani e Ricky Memphis nel ruolo di Claudio Palmerini. Paola Minaccioni e Giulia Michielini interpretano rispettivamente Giuditta Palmerini e Giulia Borghini. Le riprese si sono svolte a Roma, in varie zone della città, tra cui il ... Leggi su maridacaterini

