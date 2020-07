Terni, due ragazzi di 15 e 16 anni trovati morti in casa. Gli investigatori: “Deceduti nella notte. L’ipotesi è per assunzione di cocaina” (Di martedì 7 luglio 2020) Due ragazzi di 15 e 16 anni sono stati trovati morti dai propri parenti nelle rispettive abitazioni a Terni. La scoperta è avvenuta questa mattina. Sui loro corpi non è stato trovato alcun segno di violenza. Secondo le ricostruzioni, dal momento del decesso a quello del ritrovamento dei corpi, sarebbero passate diverse ore. Dai primi risultati delle indagini dei carabinieri, si legge in una nota del comando provinciale di Terni, “il decesso dei due minori, molto amici fra loro, potrebbe essere collegato all’assunzione di sostanze droganti”. Per avere maggiori certezze bisognerà attendere i risultati definitivi degli accertamenti autoptici e tossicologici che saranno disposti dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri, che sta seguendo il caso con la supervisione del procuratore capo Alberto Liguori. Le indagini hanno da subito seguito una traccia ... Leggi su ilfattoquotidiano

