Stefano De Martino cambia Belen con Mariana Rodriguez? (Di martedì 7 luglio 2020) Nuovo avvistamento “sospetto” di Stefano De Martino con una bella ragazza. Questa volta si tratta della showgirl Mariana Rodriguez. Cosa ci facevano in barca insieme? Altro giorno, altra presunta fiamma per Stefano De Martino. Ormai non fa quasi più notizia: il conduttore in compagnia di una bella ragazza è diventata una prassi consolidata. E forse Stefano ci sta anche prendendo gusto e divertendo a vedersi associato ogni giornoArticolo completo: Stefano De Martino cambia Belen con Mariana Rodriguez? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

