Sora Lella, la data di morte sulla targa a Roma è sbagliata: il web si mobilita (Di martedì 7 luglio 2020) Viale Sora Lella incrocia via Nomentana e confluisce in via Ugo Ojetti. È un tributo che il comune di Roma ha voluto rendere all’attrice all’anagrafe conosciuta come Elena Fabrizi, sorella del grande Aldo. Il Campidoglio le ha intitolato una strada, per rendere omaggio al grande amore che i Romani ancora nutrono per quella donna nerboruta e spontanea. Un gesto da applausi macchiato però da un errore superficiale, non passato inosservato all’occhio attento dei fan di Facebook, che su gruppi tematici ripropongono e omaggiano scene cult del cinema italiano, tra le quali spunta spesso la Sora Lella, autentica mattatrice delle pellicole di una volta. Ebbene, sulla targa in memoria dell’attrice è stata sbagliata la data di morte. Sora Lella, errore sulla data e Facebook insorge “Viale Sora Lella. Nome d’arte di Elena Fabrizi: attrice ... Leggi su italiasera

A Roma, sulla via Nomentana, più giù del Tufello in direzione del Grande Raccordo, si può girare a sinistra per imboccare il viale dedicato alla Sora Lella. La via prosegue cambiando nome in Ave ...

“Annamo bene, proprio bene”. Deve aver pensato proprio così Sora Lella, con quella sua espressione sorniona, quando il Campidoglio le ha intitolato una strada di Roma scrivendo sulla targa la data di ...

