Sondaggi Tg La7: calano PD, M5S e FdI (Di martedì 7 luglio 2020) I Sondaggi di SWG illustrati ieri da Enrico Mentana nel corso del Tg di La7 dicono che la Lega rimane stabile al 26,6% mentre dietro di lei calano i tre partiti principali: il Partito Democratico perde lo 0,3% ed è al 20%, il MoVimento 5 Stelle perde la stessa percentuale approda al 15,7 ma si riduce la forbice con Fratelli d’Italia, che perde di meno (-0,2%) e approda al 14%. Forza Italia invece cresce (+0,3%) e approda al 5,9% così come Sinistra Italiana/MDP Articolo 1 che è al 3,6%. Poi ci sono i piccoli: Azione è al 3,2% e cresce dello 0,3%, Italia Viva è al 2,9% e perde lo 0,1%, +Europa perde mezzo punto percentuale e approda al 2% i Verdi sono all’1,8% (-0,2%), Cambiamo! è all’1,3% (+0,1%) mentre le altre liste assommano una percentuale del 2,8%. I Sondaggi di Quarta Repubblica elaborati da Tecné danno ... Leggi su nextquotidiano

Partiti: Calenda, sondaggi? 'Più che testa a testa con Renzi e coda a coda'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Con Iv di Matteo Renzi "più che testa a testa è coda a coda". Così Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di 'In Onda' su La7 commenta con ironia i sondaggi che lo vedono d ...

