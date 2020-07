Serie A, oggi continua la 31esima giornata: ecco il programma completo (Di mercoledì 8 luglio 2020) oggi, dopo gli anticipi Lecce-Lazio e Milan-Juventus continua la 31esima giornata di Serie A. ecco il programma completo: MARTEDI’ 7 LUGLIO 2020 Ore 19.30 – Lecce-Lazio 2-1 (Babacar, Lucioni – Caicedo) Ore 21.45 – Milan-Juventus 4-2 (Ibrahimovic, Kessié, Leao, Rebic – Rabiot, Ronaldo) MERCOLEDI’ 8 LUGLIO 2020 Ore 19.30 – Fiorentina-Cagliari Ore 19.30 – Genoa-Napoli Ore 21.45 – Atalanta Sampdoria Ore 21.45 – Bologna-Sassuolo Ore 21.45 – Roma-Parma Ore 21.45 – Torino-Brescia GIOVEDI’ 9 LUGLIO 2020 Ore 19.30 – Spal-Udinese Ore 21.45 – Hellas Verona-Inter CLASSIFICA: Juventus 75*; Lazio 68*; Inter 64; Atalanta 63; Milan 49*; Roma, Napoli 48; Hellas Verona 42; Bologna 41; Sassuolo 40; Cagliari, Parma 39; Fiorentina 34; Sampdoria, Udinese 32; Torino 31; Lecce 28*; Genoa 27; ... Leggi su alfredopedulla

Il quotidiano Il Mattino, nell'edizione di oggi 7 luglio 2020, si sofferma sul cambio di orario delle partite della Serie A.

Andiamo a scoprire dove vedere Lecce Lazio in streaming e in diretta tv, partita che apre per la 31a giornata di Serie A. Si gioca alle ore 19:30 di oggi martedì 7 luglio 2020.

