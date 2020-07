Selvaggia Lucarelli il figlio contro Matteo Salvini “Non cerco visibilità” (VIDEO) (Di martedì 7 luglio 2020) Selvaggia Lucarelli: “Leon ha soltanto detto la sua” Selvaggia Lucarelli ha dato tutto il suo carattere fermo, particolare, sicuro a suo figlio e a dimostrarlo è l’azione nei confronti di Matteo Salvini. Leon Pappalardo durante la giornata di ieri a Milano ha fatto qualcosa che nessuno si aspettava. Il ragazzo ha preso di mira Matteo Salvini ed è andato a dire la sua proprio lì, dove si trovava, in un gazebo allestito al centro commerciale Portello di Milano. Mentre faceva le foto con altri politici, Leon lo ha ringraziato per i discorsi che fa, che dimostrano il suo essere omofobo e razzista. Così il leader gli ha risposto di essere non soltanto omofobo e razzista ma anche un po’ fascista. A quel punto dopo esserci stato uno scambio di battute parecchio acido, il ragazzo è stato mandato via, allontanato con la forza dai ... Leggi su kontrokultura

