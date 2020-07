Roma, si ferma Santon: problemi muscolari (Di martedì 7 luglio 2020) Davide Santon, terzino della Roma, costretto ai box per un problema muscolare Davide Santon, terzino della Roma, è costretto a fermarsi per un problema muscolare. Nuovo stop in casa giallorossa, con l’ex Newcastle che, come riportato da Il Tempo, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un leggero affaticamento muscolare al polpaccio. Santon dovrebbe recuperare in circa 10 giorni, prima di ritornare a disposizione per l’allenatore della Roma Paulo Fonseca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Roma ferma L’infortunio non ferma Zaniolo: 45 dribbling in Serie A. Nella Roma è il migliore ForzaRoma.info Perde portafogli in treno con i soldi del mutuo, in lacrime ringrazia agenti che glielo riconsegnano

E' scoppiato in un pianto di gioia quando gli agenti gli hanno riconsegnato il portafogli con dentro una cospicua somma di denaro, con la quale l'uomo doveva pagare il mutuo. La storia a lieto fine ar ...

