“Rischio per i consumatori”: yogurt subito ritirato dai supermercati (Di martedì 7 luglio 2020) yogurt, due richiami per un possibile rischio per i consumatori. I nuovi avvisi di immediato ritiro dal mercato di prodotti alimentari sono stati pubblicati dal Ministero della salute sul proprio portale dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Questa volta il richiamo riguarda due lotti di yogurt Senza lattosio venduti dalla grande catena di distribuzione Despar nei propri supermercati. Nel dettaglio, nei due prodotti indicati è stata rilevata la presenza di lattosio pur essendo venduti come prodotti Senza lattosio diventando dunque non adatti al consumo proprio per chi soffre di intolleranza al lattosio e si rivolge a questo tipo di alimenti. Come sempre in questi casi, ai consumatori interessati si consiglia di non consumare i prodotti oggetti del richiamo e di riportali al punto vendita dove sono stati acquistati. ... Leggi su caffeinamagazine

