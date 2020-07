Riapertura Scuola, Test Sierologico a Tutti i Docenti (Di martedì 7 luglio 2020) Con l’avvicinarsi della Riapertura della Scuola, anche il Comitato Tecnico Scientifico sta valutando proposte da presentare per garantire un rientro in sicurezza. Tra queste il Test Sierologico a tappeto a Tutti i Docenti. L’idea della task force è quella di sottoporre Tutti i Docenti al Test Sierologico due settimane prima la Riapertura della Scuola. I positivi faranno il tampone. Per gli studenti, invece, è stata avanzata la proposta di analizzarli a campione durante l’anno con un prelievo di saliva. Il Comitato Tecnico Scientifico invierà il parere al governo nel mese di luglio. Leggi su youreduaction

