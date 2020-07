Puglia, Emiliano "Non mi ritiro Ma l'accordo con il M5S è possibile" (Di martedì 7 luglio 2020) "No, non se ne parla. Non abbiamo alternative. Le abbiamo testate, ma sono tutte peggiori". Con queste parole il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano risponde alla domanda di Affaritaliani.it se sia ipotizzabile un suo ritiro dalla corsa elettorale alle Regionali del 20-21 settembre... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

matteosalvinimi : ? Infrastrutture bloccate, zero investimenti, agricoltura in ginocchio, lavoro dimenticato: tra i governatori, solo… - ivanscalfarotto : Michele Emiliano e Pippi Mellone - il Sindaco di Nardò vicino a CasaPound, quello che voleva chiudere l’ANPI, quell… - RaffaeleFitto : Dopo il lockdown @Alitalia ha deciso di snobbare la #Puglia nel silenzio più totale di Emiliano: da lui zero, come… - bealucarella : RT @FondBellisario: .@bealucarella, nostra coordinatrice regionale per la Puglia, è stata nominata, dal Presidente della Regione Emiliano,… - laurivirgola : RT @FabrizioDelpret: Se #Renzi dice che con @micheleemiliano la #Puglia perde, allora vuol dire che Emiliano è il candidato giusto per cont… -