Pechino Express, Costantino Della Gherardesca svela il futuro del programma (Di martedì 7 luglio 2020) Costantino Della Gherardesca si è raccontato di recente tra le pagine dell’ultimo numero di Tv, Sorrisi e Canzoni ed ha commentato il suo ritorno in Tv, questa volta non nei panni di conduttore di Pechino Express bensì di concorrente. Presto, infatti, lo ritroveremo sulla pista da ballo in occasione del talent di Milly Carlucci, Ballando... L'articolo Pechino Express, Costantino Della Gherardesca svela il futuro del programma proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

