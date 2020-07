Palinsesti Real Time 2020/2021: arrivano Sex Clinic, Ti spedisco in Convento Italia e Ti Spazzo in Due. Novità per Federico Lauri (Di martedì 7 luglio 2020) Real Time Bake Off Italia è da diversi anni uno dei programmi che accende la nuova stagione tv e così sarà anche per la 2020/2021, perchè il più famoso programma di Real Time avvierà il suo cammino già venerdì 4 settembre. Confermati, nel corso della presentazione dei Palinsesti Discovery, anche gli altri titoli di punta del canale 31, insieme ad alcune novità pruriginose che potranno catturare l’attenzione del pubblico. Real Time: cosa andrà in onda in autunno L’ottava edizione del talent vedrà l’ingresso nel cast di una new entry, ovvero Csaba dalla Zorza, che andrà ad affiancare i confermati Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Alla conduzione sempre Benedetta Parodi, mentre il tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore sarà stavolta ispirato ai paesaggi ... Leggi su davidemaggio

Niente più Amici su Real Time. Dopo sei anni, il talent di Maria De Filippi non avrà più la striscia quotidiana sul canale 31 di Discovery, dove sbarcò a gennaio 2014 con la tredicesima edizione.

