"Ora si capisce tutto". Nomina di Arcuri, Giorgia Meloni distrugge Lucia Azzolina (Di martedì 7 luglio 2020) Grottesco, incredibile, ma completamente vero. Domenico Arcuri è stato Nominato commissario per la ripartenza delle scuole in sicurezza. Lo stesso Arcuri che fu super-commissario all'emergenza coronavirus, con i risultati che tutti ricordiamo: pessimi, soprattutto sulla gestione del caso-mascherine. Ed è per questo che la Nomina appare grottesca: reduce da un fiasco, ad Arcuri viene affidato un compito cruciale. E Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione, che per molti è stata con questa Nomina "commissariata", ci ha tenuto a sottolineare di aver "fortemente voluto Arcuri" al suo fianco. Circostanza che viene commentata su Twitter da Giorgia Meloni, con toni decisi: "La Azzolina dice che la Nomina di Arcuri a commissario per la ripartenza delle scuole in sicurezza è stata fortemente voluta dal suo Ministero. Ora è tutto chiaro. I nostri figli meritano ... Leggi su liberoquotidiano

