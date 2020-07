Nell’82 era il bambino di E.T.: oggi a 48 anni è così: preparate i fazzoletti [FOTO] (Di martedì 7 luglio 2020) È stato uno dei bambini più famosi del mondo, e in fondo rimarrà per sempre bambino. Il cinema l’ha reso immortale quando aveva appena 11 anni e per il mondo Henry Thomas sarà per sempre il piccolo Elliot, l’amico dell’extraterrestre E.T. Mentre il film rimane un cult senza tempo e la magia di Spielberg continua a commuoverci, però, il tempo reale scorre. E quel bambino semplicemente non è più un bambino: oggi l’attore è un uomo di 48 anni. preparate i fazzoletti perché la nostalgia sarà forte. Per noi sarà sempre lui: il piccolo Elliot che sfreccia veloce in sella alla sua bici, con E.T. nel cestino, insieme a lui. Henry Thomas all’epoca (era il 1982) era solo un bambino. Nato in Texas il 9 settembre 1971, la sua passione per la recitazione ha reso possibile un vero sogno. I suoi ... Leggi su velvetgossip

