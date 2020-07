Mourinho: «La Fair Play Cup? La lascio ai bravi ragazzi» – VIDEO (Di martedì 7 luglio 2020) José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato al termine della partita contro l’Everton In squadra di bravi ragazzi non è quello che serve a José Mourinho. Parola dello stesso allenatore del Tottenham durante la conferenza post match della partita contro l’Everton. «Una squadra di bravi ragazzi l’unica cosa che può vincere è la Fair Play Cup, un trofeo che non ho mai vinto e che non ho alcun interesse a vincere. Ogni squadra ha bisogno di carattere e personalità, sono componenti molto importanti. Non voglio una squadra che non dialoga, una squadra nella quale non si pretende niente dai compagni o senza spirito critico». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

