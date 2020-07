Moschiano, secondo caso di positività al Covid-19 (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMoschiano (Av) – E’ stato riscontrato un secondo caso di positività al Covid-19 per il comune di Moschiano. L’annuncio arriva dal sindaco Claudio Rosario Addeo: “Si informa la cittadinanza che dai tamponi di sabato è emerso un altro caso positivo già in quarantena obbligatoria domiciliare, appartenente allo stesso nucleo familiare della donna gravida già positiva. Si fa presente che entrambi hanno fatto il viaggio di ritorno dalla Romania. La situazione è monitorata dagli uffici Comunali, Asl, Carabinieri e Polizia di Stato. Si invita ad osservare le regole di distanziamento e l’uso della mascherina. Si procederà anche in giornata ad ulteriori tamponi in via del tutto precauzionale. La situazione è sotto controllo”. L'articolo Moschiano, secondo caso di positività ... Leggi su anteprima24

Nove nuovi contagi sono emersi nelle ultime 48 ore in tre comuni dell’Irpinia, altri due casi sospetti sono in via di accertamento in un quarto comune: nella provincia di Avellino si temono nuovi foco ...

Tornano a salire i contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: sono 208 contro i 192 di ieri. Le vittime sono 8, una in più di ieri: 3 in Lombardia, 2 in Piemonte, 1 in Veneto, Lazio e Sarde ...

