Milan-Juventus, i convocati da Pioli: presente Calhanoglu, out Castillejo (Di martedì 7 luglio 2020) La lista dei giocatori convocati da Stefano Pioli per Milan-Juventus, match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2019/2020. Il tecnico ha convocato 23 giocatori per la gara di stasera a San Siro: presente Calhanoglu, ma in dubbio la sua titolarità a causa della contusione al polpaccio subita sabato a Roma; out Castillejo a causa della lesione muscolare al bicipite femorale destro sofferta contro la Spal. Questo l’elenco completo dei giocatori: Portieri: Begovic, Antonio e Gianluigi DonnarummaDifensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjaer, Laxalt, RomagnoliCentrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paquetá, SaelemaekersAttaccanti: Colombo, Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic Leggi su sportface

