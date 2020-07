La norma sugli aumenti ai vigili del fuoco fermata dalla Lega è stata ripristinata (Di martedì 7 luglio 2020) Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della norma che equiparava gli stipendi dei vigili del fuoco a quelli delle altre forze di polizia che era stata fatta saltare dalla Lega: «Avevamo promesso che il loro stipendio fosse equiparato a quello delle altre forze dell’ordine. Ci sembrava, e ci sembra ancora, che sia dovuto a questo grande Corpo che rende ogni giorno un servizio fondamentale alla nostra nazione. L’ultimo passaggio obbligatorio affinché ciò diventasse realtà (sono stati già stanziati 165 mln in legge di Bilancio) era la revisione delle tabelle degli stipendi. Quindi abbiamo presentato in Commissione Bilancio un emendamento proprio finalizzato ad armonizzare gli stipendi dei vigili del fuoco. Ebbene, incredibilmente la Lega si è opposta prima nella persona del presidente della commissione Bilancio Borghi che per ben due ... Leggi su nextquotidiano

Noovyis : (La norma sugli aumenti ai vigili del fuoco fermata dalla Lega è stata ripristinata) - - brichiel : RT @neXtquotidiano: La norma sugli aumenti ai vigili del fuoco fermata dalla Lega è stata ripristinata con il #decretosemplificazioni Gli… - fabioalisei : RT @neXtquotidiano: La norma sugli aumenti ai vigili del fuoco fermata dalla Lega è stata ripristinata con il #decretosemplificazioni Gli… - Satryland59 : RT @neXtquotidiano: La norma sugli aumenti ai vigili del fuoco fermata dalla Lega è stata ripristinata con il #decretosemplificazioni Gli… -

Ultime Notizie dalla rete : norma sugli La norma sugli aumenti ai vigili del fuoco fermata dalla Lega è stata ripristinata next Ars Sicilia, dopo oltre sei mesi riprende l'iter del Ddl sul gioco

Martedì 7 luglio il Ddl frutto dell'accorpamento di tre proposte sul contrasto al gioco patologico riprende l'iter alla commissione Salute dell'Assemblea regionale siciliana. Dopo mesi di silenzio, co ...

La Ferrari sale sul podio per la parità di genere retributiva

La Pwc la società di revisione che ha condotto lo studio, ha seguito una metodologia riconosciuta dalla Commissione europea, che prevede una dettagliata analisi statistica dei livelli retributivi. Il ...

Martedì 7 luglio il Ddl frutto dell'accorpamento di tre proposte sul contrasto al gioco patologico riprende l'iter alla commissione Salute dell'Assemblea regionale siciliana. Dopo mesi di silenzio, co ...La Pwc la società di revisione che ha condotto lo studio, ha seguito una metodologia riconosciuta dalla Commissione europea, che prevede una dettagliata analisi statistica dei livelli retributivi. Il ...