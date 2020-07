Kasabian, Tom Meighan è uscito dal gruppo. È la fine della band? (Di martedì 7 luglio 2020) Tom Meighan ha lasciato i Kasabian. Ma come, non stavano lavorando a un nuovo album? La notizia arriva come una brutta sorpresa per i fan della band, discograficamente ferma a For Crying Out Loud del 2017. L'anno scorso, infatti, Serge Pizzorno aveva pubblicato il suo primo disco da solista, spiegando che si trattava di un progetto parallelo ai Kasabian, una sorta di pausa creativa tutta per sé, prima di ributtarsi nella routine molto densa del gruppo. Adesso, l'annuncio choc arriva dalla stessa band, che con una nota social fa sapere che: «Tom Meghan lascia i Kasabian di comune accordo con il gruppo. Sta affrontando problemi personali che influenzano il suo comportamento da diverso tempo, e ora vuole concentrare tutte le energie per rimettere a posto la sua vita. Non commenteremo oltre». https://twitter.com/KasabianHQ/status/1280094179100680193Il ... Leggi su gqitalia

